Крым возвращается домой: хакеры сломали пропагандистское ТВ на полуострове

Украинские хакеры сломали российское пропагандистское телевидение во временно оккупированном Крыму.

Вместо привычных кремлевских нарративов для жителей транслировали обращение президента Украины Владимира Зеленского с предостережением о нахождении вблизи военных объектов и анонсом деоккупации Крыма.

— Я верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю и наших людей. ВСУ, наша разведка и специальные службы уже делают шаги именно для этого, и эти шаги можно услышать, и все видят, оккупанты уже начали бежать из Крыма.

Это верный выбор для всех, для всех них. Мы вернем свободу Крыма, всем нашим людям в Крыму, и обязательно сделаем Крым одним из самых лучших, комфортных мест в Европе. Крым этого заслуживает, — обращается в ролике Зеленский.