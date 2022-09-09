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Факты / Україна

Крым возвращается домой: хакеры сломали пропагандистское ТВ на полуострове

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Требует проверки
Крым возвращается домой: хакеры сломали пропагандистское ТВ на полуострове

Украинские хакеры сломали российское пропагандистское телевидение во временно оккупированном Крыму.

Вместо привычных кремлевских нарративов для жителей транслировали обращение президента Украины Владимира Зеленского с предостережением о нахождении вблизи военных объектов и анонсом деоккупации Крыма.

— Я верю, что украинский флаг и свободная жизнь снова вернутся в Крым. Мы освободим всю нашу землю и наших людей. ВСУ, наша разведка и специальные службы уже делают шаги именно для этого, и эти шаги можно услышать, и все видят, оккупанты уже начали бежать из Крыма.

Это верный выбор для всех, для всех них. Мы вернем свободу Крыма, всем нашим людям в Крыму, и обязательно сделаем Крым одним из самых лучших, комфортных мест в Европе. Крым этого заслуживает, — обращается в ролике Зеленский.

В ролике также показано, как украинские защитники противостоят российским оккупантам и звучит трек Qatoshi — Допоможе ЗСУ.

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А в подписи к ролику говорится, что Крым возвращается домой. Заканчивается видео словами президента: Слава Украине!

Ранее сообщалось, что на территории временно оккупированного полуострова Крым расклеили листовки с призывом готовиться к деоккупации Вооруженными силами Украины.

Такие листовки появились на улицах Симферополя, Ялты, Керчи, Евпатории и других городов.

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