Крим повертається додому: хакери зламали пропагандистське ТБ на півострові

Українські хакери зламали російське пропагандистське телебачення у тимчасово окупованому Криму.

Замість звичних кремлівських наративів для мешканців транслювали звернення президента України Володимира Зеленського із застереженням щодо перебування поблизу військових об’єктів і анонсом деокупації Криму.

— Я вірю, що український прапор і вільне життя знову повернуться в Крим. Ми звільнимо усю нашу землю і наших людей. ЗСУ, наша розвідка і спеціальні служби вже роблять кроки саме для цього, і ті кроки можна почути, і всі бачать, окупанти вже почали тікати з Криму.

Це правильний вибір для всіх, для всіх них. Ми повернемо свободу Криму, усім нашим людям в Криму, і обов’язково зробимо Крим одним із найкращих, найкомфортніших місць у Європі. Крим на це заслуговує, – звертається у ролику Зеленський.