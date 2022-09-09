Крим повертається додому: хакери зламали пропагандистське ТБ на півострові
Українські хакери зламали російське пропагандистське телебачення у тимчасово окупованому Криму.
Замість звичних кремлівських наративів для мешканців транслювали звернення президента України Володимира Зеленського із застереженням щодо перебування поблизу військових об’єктів і анонсом деокупації Криму.
— Я вірю, що український прапор і вільне життя знову повернуться в Крим. Ми звільнимо усю нашу землю і наших людей. ЗСУ, наша розвідка і спеціальні служби вже роблять кроки саме для цього, і ті кроки можна почути, і всі бачать, окупанти вже почали тікати з Криму.
Це правильний вибір для всіх, для всіх них. Ми повернемо свободу Криму, усім нашим людям в Криму, і обов’язково зробимо Крим одним із найкращих, найкомфортніших місць у Європі. Крим на це заслуговує, – звертається у ролику Зеленський.
У ролику також показано, як українські захисники протистоять російським окупантам та лунає трек Qatoshi – Допоможе ЗСУ.
А у підписі до ролика йдеться, що Крим повертається додому. Закінчується відео словами президента: Слава Україні!
Раніше повідомлялося, що на території тимчасово окупованого півострова Крим розклеїли листівки із закликом готуватися до деокупації півострова Збройними силами України.
Такі листівки з’явилися на вулицях Сімферополя, Ялти, Керчі, Євпаторії та інших міст.