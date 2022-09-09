Плакали від щастя і ставали навколішки: як жителі Балаклії зустрічали ЗСУ
8 вересня стало офіційно відомо, що Збройні сили України звільнили від російських окупантів місто Балаклія на Харківщині.
Після цього у мережі одразу почали з’являтися щемливі відео, як місцеві жителі зустрічають українських захисників.
Одним із перших офіційне відео оприлюднив президент Володимир Зеленський. На ньому наші військові суворо доповіли:
– Пане президенте, пане головнокомандувачу, місто Балаклія Харківської області взято під контроль. Наказ виконано! Російські окупаційні війська відійшли.
Пізніше у мережі з’явилося відео, на якому видно, як український прапор майорить над Балаклією.
Також у мережі оприлюднили кадри, на яких люди зі сльозами на очах обіймають наших військових, дякуючи їм.
Деякі жителі звільненої Балаклії ставали навколішки перед нашими воїнами.
Нагадаємо, крім Балаклії, ЗСУ з 1 вересня звільнили понад тисячу квадратних кілометрів України. Такі цифри озвучив президент Володимир Зеленський.