Сентябрь, 10 в 16:42

Опрос о настроениях по возвращению в Украину в канун нового учебного года провело агентство по трудоустройству за рубежом Gremi Personal. Они опросили полторы тысячи своих клиентов, вынужденно переехавших в Польшу.

По результатам, 22,2% опрошенных планируют уехать домой в течение ближайших трех месяцев, 35% останутся в Польше минимум на год. 25,6% планируют вернуться, как только закончится война, а 17% уже совсем не планируют возвращаться в Украину.

Специалисты по трудоустройству говорят, что именно начало осени стало периодом, когда украинцы за рубежом были вынуждены принимать окончательное решение. Ведь стартовал учебный год, родители должны определяться, в какой стране дети пойдут в школу.

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По данным UNICEF, около 53% украинцев планировали отдать детей в польские школы, а это значит, что они будут оставаться за рубежом минимум на полгода.

— Родители устроили детей в школу, арендовали жилье, а в Польше можно арендовать квартиру на определенный срок – полгода или год. Но этот сегмент также планирует вернуться домой, или когда истечет срок аренды, или когда ситуация в Украине более или менее стабилизируется, – рассказывает Анна Джоболда, директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Еще один решающий фактор – это отопительный сезон, который будет сложным и в Европе, и в Украине. Поэтому большинство украинцев решили перезимовать за границей.

Весомая причина – ситуация на рынке труда. Из-за войны в Украине количество вакансий значительно уменьшилось, а в Польше ситуация противоположная – запросы работодателей на рабочих растут, соответственно растут и заработные платы, добавляют в агентстве Gremi Personal.

Относительно 17%, вообще не планирующих возвращаться домой, то специалисты по трудоустройству говорят, что это граждане, которые и раньше до войны планировали миграцию. В целом, большинство украинцев намерены вернуться в Украину после окончания боевых действий или после стабилизации ситуации в их регионах.

По последним результатам опроса Центра Разумкова в ближайшее время планируют вернуться жители западных (18%) и центральных (15%) областей. А вот жителей востока или юга с такими намерениями только 6%, ведь там ситуация остается опасной.

Польские работодатели поощряют украинцев оставаться

Спустя полгода полномасштабного вторжения ситуация на польском рынке труда стабилизировалась. Если в марте-апреле был огромный спрос на вакансии женщинам, они закрывались очень быстро, а новых рабочих мест компании не создавали, сейчас агентства по трудоустройству видят даже рост количества вакансии.

И к зиме их будет увеличиваться, потому что стартует высокий предновогодний сезон. Кроме того, ввиду такого потока мигрантов из Украины, а это 93% женщин, польские работодатели перестраивают процессы, чтобы обеспечить работой как можно больше людей.

– Запрос на работниц из Украины растет, из того, что мы наблюдаем, некоторые вакансии польские работодатели переквалифицируют под женщин. На работу, которую раньше делали мужчины, пытаются дать больше рабочих мест для женщин, упростить процессы, потому что они понимают, что украинские мужчины вернутся к работе не скоро, – рассказывает директор департамента рекрутации международного агентства по трудоустройству Анна Джоболда.

По данным центра Разумкова, за границу после 24 февраля вынужденно выехали в основном высококвалифицированные специалисты, руководители предприятий, предприниматели и домохозяйки. Впрочем, сейчас большинство людей, которые в Украине занимали хорошие должности, за границей работают на низкоквалифицированных работах – фасовщиками, работниками складов и т.д.

В основном это связано с незнанием языка. Впрочем, Анна Джоболда говорит, украинцы очень быстро адаптируются, и уже через 3-4 месяца после изучения языка начинают претендовать на менеджерские позиции, более высокооплачиваемые и специализированные.

Сейчас в Польше процесс трудоустройства для украинцев максимально упрощен, достаточно иметь только паспорт и Pesel – это документ о временном убежище. Украинцев польские работодатели трудоустраивают на таких же условиях, как и поляков.

Зарплаты и жилье в Польше

По подсчетам агентства по трудоустройству, средняя зарплата на рабочих специальностях, преимущественно занимаемых украинцами в Польше, составляет 28 — 32 тыс. грн в месяц (3500 — 4000 злотых), что, безусловно, мотивирует украинцев оставаться в стране.

Среди актуальных вакансий: упаковка саженцев, работа на производстве украшений, на складе товаров крупных торговых сетей, на складе зоотоваров, на заводе по изготовлению автомобилей.

А вот с жильем ситуация продолжает оставаться сложной. Ведь начался новый учебный год, и студенты тоже активно ищут квартиры. Впрочем, если арендовать жилье сразу на полгода или год, шансы найти хороший вариант растут, поляки заинтересованы в долгосрочной аренде.