Вересень, 10 в 16:42

Опитування про настрої щодо повернення в Україну напередодні нового навчального року провела агенція з працевлаштування за кордоном Gremi Personal. Вони опитали півтори тисячі своїх клієнтів, які вимушено переїхали у Польщу.

За результатами, 22,2% опитаних планують поїхати додому протягом найближчих трьох місяців, 35% залишаться у Польщі щонайменше на рік. 25,6% планують повернутись, як тільки закінчиться війна, а 17% вже зовсім не планують повертатись в Україну.

Фахівці з працевлаштування кажуть, саме початок осені став періодом, коли українці за кордоном були вимушені приймати остаточне рішення. Адже стартував навчальний рік, батьки мали визначатися, в якій країні діти підуть до школи.

Зараз дивляться

За даними UNICEF близько 53% українців планували віддати дітей у польські школи, а це значить, що вони залишатимуться у за кордоном щонайменше на пів року.

– Батьки влаштували дітей до школи, орендували житло, а у Польщі можна орендувати квартиру на визначений термін – пів року або на рік. Але цей сегмент також планує повернутися додому, або коли закінчиться термін оренди, або коли ситуація в Україні більш-менш стабілізується, – розповідає Анна Джоболда, директорка департаменту рекрутації міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Ще один вирішальний фактор – це опалювальний сезон, який цьогоріч буде складним і в Європі, і в Україні. Тому більшість українці вирішили перезимувати за кордоном.

Вагома причина – ситуація на ринку праці. Через війну в Україні кількість вакансій значно зменшилася, а у Польщі ситуація протилежна – запити роботодавців на робітників ростуть, відповідно ростуть і заробітні плати, додають в агенції Gremi Personal.

Щодо 17%, які взагалі не планують повертатися додому, фахівці з працевлаштування кажуть, що це громадяни, які й раніше до війни планували міграцію. Загалом більшість українців мають наміри повернутися в Україну після закінчення бойових дій або після стабілізації ситуації у їхніх регіонах.

За останніми результатами опитування Центру Разумкова, найближчим часом планують повернутися жителі західних (18%) і центральних (15%) областей. А ось мешканців сходу чи півдня з такими намірами — лише 6%, адже там ситуація залишається небезпечною.

Польські роботодавці заохочують українців залишатися

Через пів року повномасштабного вторгнення ситуація на польському ринку праці стабілізувалася. Якщо у березні-квітні був величезний попит на вакансії для жінок, вони закривалися дуже швидко, а нових робочих місць компанії не створювали, зараз агенції з працевлаштування бачать навіть зростання кількості вакансії.

І до зими їх буде більшати, бо стартує високий передноворічний сезон. Крім того, зважаючи на такий потік мігрантів з України, а це 93% жінок, польські роботодавці перелаштовують процеси, щоб забезпечити роботою якомога більше людей.

– Запит на працівниць з України росте, з того, що ми спостерігаємо, деякі вакансії польські роботодавці перекваліфіковують під жінок. На роботу, яку раніше робили чоловіки, намагаються дати більше робочих місць для жінок, спростити процеси, бо вони розуміють, що українські чоловіки повернуться до роботи не скоро, – розповідає директорка департаменту рекрутації міжнародної агенції з працевлаштування Анна Джоболда.

За даними центру Разумкова, за кордон після 24 лютого вимушено виїхали здебільшого висококваліфіковані фахівці, керівники підприємств, підприємці та домогосподарки. Втім зараз більшість людей, які в Україні займали хороші посади, за кордоном працюють на низькокваліфікованих роботах – фасувальниками, працівниками складів тощо.

Здебільшого це пов’язано з незнанням мови. Втім, Анна Джоболда каже, українці дуже швидко адаптуються, і вже за 3-4 місяці після вивчення мови починають претендувати на менеджерські позиції, більші високооплачувані та спеціалізовані.

Зараз у Польщі процес працевлаштування для українців максимально спрощений, достатньо мати лише паспорт і Pesel – це документ про тимчасовий прихисток. Українців польські роботодавці працевлаштовують на таких же умовах, як і поляків.

Зарплати та житло у Польщі

За підрахунками агенції з працевлаштування, середня зарплата на робітничих спеціальностях, які переважно займають українці у Польщі, становить 28 — 32 тис. грн на місяць (3500 — 4000 злотих), що, безперечно, мотивує українців залишати у країні.

Серед актуальних нині вакансій: пакування саджанців, робота на виробництві прикрас, на складі товарів великих торгових мереж, на складі зоотоварів, на заводі з виготовлення автомобілів.

А от з житлом ситуація надалі залишається складною. Адже розпочався новий навчальний рік, і студенти також активно шукають квартири. Втім, якщо орендувати житло одразу на пів року чи рік, шанси знайти хороший варіант зростають, поляки зацікавлені в довготривалій оренді.