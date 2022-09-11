Арестович рассказал, сколько военных РФ изначально находилось между Изюмом и Купянском

Сентябрь, 10 в 23:44

Между Изюмом и Купянском изначально было около 16 БТГ (батальонных тактических групп) армии РФ.

Об этом в эфире Фейгин LIVE рассказал внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович.

По его словам, сложно оценить точное количество российских военных на этом направлении в Харьковской области. Кроме того, не все БТГ были укомплектованы полностью.

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— Но в целом можно сказать, что до 10 тысяч войск… 10-12 тысяч… Мы отымели их, будучи меньше по численности. Это произошло за счет военного искусства в чистом виде, начиная с данных разведки и заканчивая работой бойцов, командиров всех степеней на местности, — сказал Алексей Арестович.

Советник ОПУ считает, что элемента неожиданности в контрнаступлении ВСУ не было — оккупанты прекрасно знали, что наши подразделения накапливают силы.

По словам Арестовича, российские захватчики все еще не в состоянии организовать отпор.