Арестович рассказал, сколько военных РФ изначально находилось между Изюмом и Купянском
Между Изюмом и Купянском изначально было около 16 БТГ (батальонных тактических групп) армии РФ.
Об этом в эфире Фейгин LIVE рассказал внештатный советник Офиса президента Алексей Арестович.
По его словам, сложно оценить точное количество российских военных на этом направлении в Харьковской области. Кроме того, не все БТГ были укомплектованы полностью.
— Но в целом можно сказать, что до 10 тысяч войск… 10-12 тысяч… Мы отымели их, будучи меньше по численности. Это произошло за счет военного искусства в чистом виде, начиная с данных разведки и заканчивая работой бойцов, командиров всех степеней на местности, — сказал Алексей Арестович.
Советник ОПУ считает, что элемента неожиданности в контрнаступлении ВСУ не было — оккупанты прекрасно знали, что наши подразделения накапливают силы.
По словам Арестовича, российские захватчики все еще не в состоянии организовать отпор.
— Перспективы для них (российских военных) очень печальные. На пятые сутки не суметь остановить противника… И я жду, что завтра мы услышим много новостей, — заявил советник ОПУ.