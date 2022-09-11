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Факти / Україна

Арестович розповів, скільки військових РФ спочатку знаходилося між Ізюмом та Куп’янськом

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
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Арестович розповів, скільки військових РФ спочатку знаходилося між Ізюмом та Куп’янськом
Фото: Генштаб ЗСУ

Між Ізюмом та Куп’янським спочатку було близько 15-16 БТГ (батальйонних тактичних груп) армії РФ.

Про це в ефірі Фейгін LIVE розповів позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, складно оцінити точну кількість російських військових на цьому напрямку у Харківській області. Крім того, не всі БТГ були повністю укомплектовані.

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– Але загалом можна сказати, що до 10 тисяч військ… 10-12 тисяч… Ми наваляли їм меншою чисельністю. Це сталося шляхом військового мистецтва у чистому вигляді, починаючи з даних розвідки та закінчуючи роботою бійців, командирів усіх ступенів на місцевості, – сказав Олексій Арестович.

Радник ОПУ вважає, що елемента несподіванки у контрнаступі ЗСУ не було – окупанти чудово знали, що наші підрозділи накопичують сили.

За словами Арестовича, російські загарбники все ще не спроможні організувати відсіч.

– Перспективи для них (російських військових) дуже сумні. На п’яту добу не зуміти зупинити супротивника… І я чекаю, що завтра ми почуємо багато новин, – заявив радник ОПУ.

Раніше Олексій Арестович повідомив, що внаслідок контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку Ізюмське групування ворога опинилося майже в повній ізоляції. За його словами, ЗСУ набрали стільки полонених, що просто не справляються.

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