Кремль мовчить про успіхи ЗСУ в Харківській області – ISW
Кремль замовчує успіхи Збройних сил України в Харківській області та відмовляється публічно їх коментувати.
Про це аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили в своєму новому зведенні.
Фахівці звернули увагу на заяву речника президента РФ Дмитра Пєскова про те, що Кремль не коментуватиме “ситуацію довкола Балаклії та інші події в зоні спецоперації”.
Крім того, аналітики зафіксували, що всі запити з цього питання Пєсков скеровував до Міноборони Росії.
Контрнаступ України в Харківській області, додають в ISW, імовірно, спонукав президента Росії Володимира Путіна скликати напередодні нараду з високопосадовцями РФ.
– Успішний український контрнаступ руйнує спроби Кремля зробити Ізюм зоною економії сили, – певні експерти Інституту вивчення війни.
Нині Росія спрямовує ресурси на лінію Харків – Ізюм, намагаючись зупинити просування українців, що стало для неї надзвичайною оперативною несподіванкою.
Зокрема, у Міноборони РФ та Кремлі оприлюднили кадри, на яких у бік Харківської області прямують конвої.
Українські сили також, припускають в ISW, діють і на кількох напрямках у Херсонській області, хоч через режим суворої оперативної тиші України може бути хибне враження, що ЗСУ там не просуваються.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 199-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.