Кремль мовчить про успіхи ЗСУ в Харківській області – ISW

Вересень, 10 в 13:59

Кремль замовчує успіхи Збройних сил України в Харківській області та відмовляється публічно їх коментувати.

Про це аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомили в своєму новому зведенні.

Фахівці звернули увагу на заяву речника президента РФ Дмитра Пєскова про те, що Кремль не коментуватиме “ситуацію довкола Балаклії та інші події в зоні спецоперації”.

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Крім того, аналітики зафіксували, що всі запити з цього питання Пєсков скеровував до Міноборони Росії.

Контрнаступ України в Харківській області, додають в ISW, імовірно, спонукав президента Росії Володимира Путіна скликати напередодні нараду з високопосадовцями РФ.

– Успішний український контрнаступ руйнує спроби Кремля зробити Ізюм зоною економії сили, – певні експерти Інституту вивчення війни.

Нині Росія спрямовує ресурси на лінію Харків – Ізюм, намагаючись зупинити просування українців, що стало для неї надзвичайною оперативною несподіванкою.

Зокрема, у Міноборони РФ та Кремлі оприлюднили кадри, на яких у бік Харківської області прямують конвої.

Українські сили також, припускають в ISW, діють і на кількох напрямках у Херсонській області, хоч через режим суворої оперативної тиші України може бути хибне враження, що ЗСУ там не просуваються.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 199-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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