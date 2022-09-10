Сентябрь, 10 в 15:00

В Киеве мошенник пытался запустить в обращение поврежденные гривневые купюры, ввезенные с территорий Украины, находящихся под временной оккупацией войск РФ.

Как сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора, злоумышленник приехал из Николаева.

У него были банкноты номиналом по 500 и 1000 грн с механическими повреждениями – отверстиями. Как ранее объясняли в Национальном банке Украины, такие купюры подлежат обязательному изъятию.

Сейчас смотрят

Еще в начале полномасштабного вторжения РФ Нацбанк разрешил банкам повредить наличные банкноты, чтобы привести их в неплатежное состояние. Такое распоряжение получили банки на временно неподконтрольных Украине территориях, с которых не было возможности вывезти наличные деньги. Параллельно НБУ запретил финучреждениям принимать поврежденные купюры от населения.

– Это делалось для того, чтобы похищенные оккупантами или мародерами банкноты из захваченных отделений банков не попадали в наличное обращение, — отмечается в сообщении.

В то же время мошенник в одном из ТЦ Киева пополнил поврежденными банкнотами свои счета через терминал. В общей сложности он зачислил на банковские карты 40 тыс. грн.

В Киеве задержан мошенник, использовавший поврежденные гривневые банкноты с оккупированных территорий / 3 фотографии

Правоохранители установили личность мошенника, провели обыск по месту жительства, во время которого изъяли и другие гривневые банкноты с механическими повреждениями.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по факту мошенничества (ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины).

Недавно в НБУ призывали не принимать поврежденные гривневые банкноты. В Нацбанке предупреждали, что существует опасность попадания в наличное обращение банкнот гривны, которые были умышленно повреждены банками во время действия военного положения.