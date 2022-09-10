У Києві затримали шахрая, який використав пошкоджені гривневі банкноти з окупованих територій
У Києві шахрай намагався запустити в обіг пошкоджені гривневі купюри, завезені з територій України, які перебувають під тимчасовою окупацією військ РФ.
Як поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора, зловмисник приїхав із Миколаєва.
Він мав банкноти номіналом по 500 та 1000 грн із механічними пошкодженнями – отворами. Як раніше пояснювали в Національному банку України, такі купюри підлягають обов’язковому вилученню.
Ще на початку повномасштабного вторгнення РФ Нацбанк дозволив банкам пошкодити готівкові банкноти, щоб привести їх у неплатіжний стан. Таке розпорядження отримали банки на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, з яких не було можливості вивезти готівку. Паралельно НБУ заборонив фінустановам приймати пошкоджені купюри від населення.
– Це робилося для того, щоб викрадені окупантами або мародерами банкноти із захоплених відділень банків не потрапляли в готівковий обіг, – зазначається в повідомленні.
Водночас шахрай в одному із ТЦ Києва поповнив пошкодженими банкнотами свої рахунки через термінал. Загалом він зарахував на банківські картки 40 тис. грн.
Правоохоронці встановили особу шахрая, провели обшук за місцем його проживання, під час якого вилучили й інші гривневі банкноти з механічними пошкодженнями.
Зловмиснику повідомлено про підозру за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України).
Нещодавно в НБУ закликали не приймати пошкоджені гривневі банкноти. В Нацбанку попереджали, що існує небезпека потрапляння в готівковий обіг банкнот гривні, які були навмисно пошкоджені банками під час дії воєнного стану.