Вересень, 10 в 15:00

У Києві шахрай намагався запустити в обіг пошкоджені гривневі купюри, завезені з територій України, які перебувають під тимчасовою окупацією військ РФ.

Як поінформували в пресслужбі Офісу генпрокурора, зловмисник приїхав із Миколаєва.

Він мав банкноти номіналом по 500 та 1000 грн із механічними пошкодженнями – отворами. Як раніше пояснювали в Національному банку України, такі купюри підлягають обов’язковому вилученню.

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Ще на початку повномасштабного вторгнення РФ Нацбанк дозволив банкам пошкодити готівкові банкноти, щоб привести їх у неплатіжний стан. Таке розпорядження отримали банки на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, з яких не було можливості вивезти готівку. Паралельно НБУ заборонив фінустановам приймати пошкоджені купюри від населення.

– Це робилося для того, щоб викрадені окупантами або мародерами банкноти із захоплених відділень банків не потрапляли в готівковий обіг, – зазначається в повідомленні.

Водночас шахрай в одному із ТЦ Києва поповнив пошкодженими банкнотами свої рахунки через термінал. Загалом він зарахував на банківські картки 40 тис. грн.

У Києві затримали шахрая, який використав пошкоджені гривневі банкноти з окупованих територій / 3 фотографии

Правоохоронці встановили особу шахрая, провели обшук за місцем його проживання, під час якого вилучили й інші гривневі банкноти з механічними пошкодженнями.

Зловмиснику повідомлено про підозру за фактом шахрайства (ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України).

Нещодавно в НБУ закликали не приймати пошкоджені гривневі банкноти. В Нацбанку попереджали, що існує небезпека потрапляння в готівковий обіг банкнот гривні, які були навмисно пошкоджені банками під час дії воєнного стану.