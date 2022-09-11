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Факты / Україна

Громко уже не один час: в оккупированной Каховке детонируют боеприпасы

Татьяна Забожко, редактор ленты
Требует проверки
Каховка

11 сентября во временно оккупированной Каховке Херсонской области раздаются взрывы.

Местные жители предполагают, что это могут детонировать боеприпасы.

По словам очевидцев, громкие звуки слышны в городе уже не один час.

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Полномасштабная война в Украине продолжается уже 200-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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