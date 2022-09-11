Сентябрь, 11 в 7:22

11 сентября во временно оккупированной Каховке Херсонской области раздаются взрывы.

Местные жители предполагают, что это могут детонировать боеприпасы.

По словам очевидцев, громкие звуки слышны в городе уже не один час.

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