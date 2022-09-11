Громко уже не один час: в оккупированной Каховке детонируют боеприпасы
Требует проверки
11 сентября во временно оккупированной Каховке Херсонской области раздаются взрывы.
Местные жители предполагают, что это могут детонировать боеприпасы.
По словам очевидцев, громкие звуки слышны в городе уже не один час.
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