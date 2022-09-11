Гучно вже не одну годину: в окупованій Каховці детонують боєприпаси
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11 вересня в тимчасово окупованій Каховці Херсонської області лунають вибухи.
Місцеві жителі припускають, що це можуть детонувати боєприпаси.
За словами очевидців, гучні звуки чути в місті вже не одну годину.
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