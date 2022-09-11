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Факти / Україна

Гучно вже не одну годину: в окупованій Каховці детонують боєприпаси

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Каховка

11 вересня в тимчасово окупованій Каховці Херсонської області лунають вибухи.

Місцеві жителі припускають, що це можуть детонувати боєприпаси.

За словами очевидців, гучні звуки чути в місті вже не одну годину.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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