Гучно вже не одну годину: в окупованій Каховці детонують боєприпаси

Вересень, 11 в 7:22

11 вересня в тимчасово окупованій Каховці Херсонської області лунають вибухи.

Місцеві жителі припускають, що це можуть детонувати боєприпаси.

За словами очевидців, гучні звуки чути в місті вже не одну годину.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 200-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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