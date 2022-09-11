Сентябрь, 11 в 15:46

Министерство инфраструктуры рассматривает аэропорт Львов как первый для возобновления работы при наличии гарантий безопасности.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков в ходе встречи Ялтинской европейской стратегии (YES).

– Первым мы рассматриваем Львовский аэропорт. Я надеюсь, что как это было с Черноморской зерновой инициативой, когда мы получим гарантированную безопасность, гарантии, прежде всего, от международных партнеров, от ООН, мы начнем, я надеюсь, — отметил он.

По словам Кубракова, технически для возобновления работы аэропортов в Украине необходимо до двух недель, однако практически это можно сделать только при гарантированной безопасности.

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Напомним, что украинское небо закрыто для полетов гражданских самолетов с первого дня полномасштабной военной агрессии РФ – с 24 февраля 2022 года.

В конце июля Закарпатский облсовет выделил 26 млн грн на работы в аэропорту в Ужгороде. Там надеялись, что через 1-2 месяца с него запустят пассажирское сообщение.

Однако через несколько дней глава Закарпатской ОВА Виктор Микита опроверг эти заявления, отметив, что это лишь желания и намерения.