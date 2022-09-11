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Факти / Україна

Який аеропорт першим відновить роботу в Україні – відповідь Мінінфраструктури

Ольга Тетеріна, редакторка стрічки
Який аеропорт першим відновить роботу в Україні – відповідь Мінінфраструктури
Фото: Depositphotos

Міністерство інфраструктури розглядає аеропорт Львів як перший для відновлення роботи за наявності гарантій безпеки.

Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES).

– Першим ми розглядаємо Львівський аеропорт. Я сподіваюся, що як це було з Чорноморською зерновою ініціативою, коли ми отримаємо гарантовану безпеку, гарантії насамперед від міжнародних партнерів, від ООН, ми почнемо, я сподіваюся, – зазначив він.

За словами Кубракова, технічно для відновлення роботи аеропортів в Україні необхідно до двох тижнів, проте практично це можна зробити лише за гарантованої безпеки.

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Нагадаємо, що українське небо закрите для польотів цивільних літаків із першого дня повномасштабної військової агресії РФ – з 24 лютого 2022 року.

Наприкінці липня Закарпатська облрада виділила 26 млн грн на роботи в аеропорту в Ужгороді. Там сподівалися, що через 1-2 місяці з нього запустять пасажирське сполучення.

Однак за кілька днів очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита спростував ці заяви, зазначивши, що це лише бажання та наміри.

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