Сентябрь, 11 в 8:55

В войне, которая месяцами была определена жестокими битвами между двумя армиями вдоль по большей части статических линий фронта протяженностью 1 500 миль, потрясающая скорость продвижения Украины на северо-востоке страны изменила конфликт в считанные дни.

Об этом написало издание The New York Times.

Оно напомнило, что армия РФ окружила Изюм в конце февраля, три недели осаждала и только тогда захватила его.

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Россия использовала Изюм в качестве оперативной базы, командного центра и удобного транспортного узла для захвата восточного Донбасса, что весной стало главной целью Кремля после неудачного нападения на Киев.

NYT отметило, что военно-политическое руководство Украины долго анонсировало контрнаступление на юге, фактически дав россиянам подвезти туда больше сил. Именно благодаря этому ВСУ смогли удачно ударить в Харьковской области.

— День за днем ​​украинские войска продвигались все дальше российских линий, окружая Изюм и отвоевывая города и села на своем пути. Оккупанты массово отступили, а прокремлевские блогеры отреагировали на внезапный крах обороны с шоком и ужасом. В пятницу Минобороны России заявило, что усиливает Харьковскую область; в субботу оно подтвердило, что вывело силы для “перегруппировки”, — отметило издание.

Однако большое количество брошенной россиянами техники свидетельствует о том, что на самом деле никакого ухода они не планировали, а это только настоящий побег.

Кроме того, в NYT уже в другом тексте добавили, что потеря Изюма станет для РФ переломным пунктом в войне, сравнимым лишь с унизительным поражением России под Киевом весной, в начале вторжения.

Прогресс украинского контрнаступления на востоке в сочетании с более медленными и ограниченными успехами на юге являются одними из значительных изменений на линии фронта войны за последние месяцы.