Вересень, 11 в 8:55

У війні, яка місяцями була визначена жорстокими битвами між двома арміями вздовж здебільшого статичних ліній фронту протяжністю 1 500 миль, приголомшлива швидкість просування України на північному сході країни змінила конфлікт за лічені дні.

Про це написало видання The New York Times.

Вони нагадали, що армія РФ оточила Ізюм наприкінці лютого, три тижні тримала в облозі і лише тоді захопили його.

Зараз дивляться

Росія використовувала Ізюм як оперативну базу, командний центр та зручний транспортний вузол для захоплення східного Донбасу, що навесні стало головною метою Кремля після невдалого нападу на Київ.

NYT зазначило, що військово-політичне керівництво України довго анонсувало контрнаступ на півдні, фактично давши росіянам підвезти туди більше сил. Саме завдяки цьому ЗСУ змогли вдало вдарити на Харківщині.

– День за днем ​​українські війська просувалися все далі за російські лінії, оточуючи Ізюм і відвойовуючи міста й села на своєму шляху. Окупанти масово відступили, а прокремлівські блогери відреагували на раптовий крах оборони з шоком і жахом. У п’ятницю Міноборони Росії заявило, що посилює Харківську область; у суботу він підтвердив, що відтягнув сили для “перегрупування”, – зазначило видання.

Однак велика кількість покинутої росіянами техніки свідчить про те, що насправді ніякого відходу вони не планували, а це лише справжня втеча.

Крім того, в NYT вже в іншому тексті додали, що втрата Ізюма стане для РФ переломним пунктом у війні, який можна порівняти лише з принизливою поразкою Росії під Києвом навесні, на початку вторгнення.

Прогрес українського контрнаступу на сході в поєднанні з повільнішими й обмеженішими успіхами на півдні є одними з найвизначніших змін на лінії фронту війни за останні місяці.