Сентябрь, 11 в 11:50

Украинские воины освободили от российских захватчиков поселок городского типа Чкаловское Харьковской области.

Об этом сообщил глава государства Владимир Зеленский.

Населенный пункт освободила 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.

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– Украинский флаг вернулся в пгт Чкаловское Харьковской области. И так будет повсюду. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села, — подчеркнул президент Зеленский.

Президент поблагодарил Вооруженные силы и показал видео, как украинский военный крепит государственный флаг на телекоммуникационной башне.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября освобождены около 2 тыс. км нашей территории.

Источник: Владимир Зеленский

Фото: скриншот из видео