Кабмін відновив ліцензійний контроль над обігом пального, алкоголю та тютюну

Вересень, 12 в 17:56

Кабінет міністрів відновив ліцензійний контроль над обігом пального, алкоголю та тютюнових виробів.

– При цьому потрібно розуміти: це не правило, а виняток. Уряд і надалі рішуче налаштований впроваджувати політику дерегуляції. З початку широкомасштабної агресії ми перевели понад 500 дозвільних процедур на декларативний принцип. Плануємо зменшити кількість видів дозвільних документів до п’яти. План відбудови України, представлений нашим західним партнерам в Лугано, передбачає цілу низку інших кроків, покликаних створити сервісно-спрямовану систему державного нагляду. При цьому дерегуляція має бути виваженою та відповідати насамперед інтересам держави та суспільства, – сказала міністр економіки Юлія Свириденко.

До переліку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати роботу на принципах декларування, внесено діяльність у сфері виробництва і торгівлі:

спиртом етиловим,

коньячним і плодовим, зерновим дистилятом,

біоетанолом,

алкогольними напоями,

тютюновими виробами,

рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.

Тепер всі ці види діяльності можуть провадитися лише на підставі ліцензій.

Зараз дивляться

У Міністерстві економіки вважають, що це дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів, запобігти можливим зловживанням у сфері обігу товарів, що становлять небезпеку для життя та здоров’я населення.

Джерело: Міністерства економіки України