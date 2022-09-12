Кабмін відновив ліцензійний контроль над обігом пального, алкоголю та тютюну
Кабінет міністрів відновив ліцензійний контроль над обігом пального, алкоголю та тютюнових виробів.
– При цьому потрібно розуміти: це не правило, а виняток. Уряд і надалі рішуче налаштований впроваджувати політику дерегуляції. З початку широкомасштабної агресії ми перевели понад 500 дозвільних процедур на декларативний принцип. Плануємо зменшити кількість видів дозвільних документів до п’яти. План відбудови України, представлений нашим західним партнерам в Лугано, передбачає цілу низку інших кроків, покликаних створити сервісно-спрямовану систему державного нагляду. При цьому дерегуляція має бути виваженою та відповідати насамперед інтересам держави та суспільства, – сказала міністр економіки Юлія Свириденко.
До переліку бізнесів, які в умовах воєнного стану не можуть розпочинати роботу на принципах декларування, внесено діяльність у сфері виробництва і торгівлі:
- спиртом етиловим,
- коньячним і плодовим, зерновим дистилятом,
- біоетанолом,
- алкогольними напоями,
- тютюновими виробами,
- рідинами, що використовуються в електронних сигаретах.
Тепер всі ці види діяльності можуть провадитися лише на підставі ліцензій.
У Міністерстві економіки вважають, що це дозволить збільшити надходження до місцевих бюджетів, запобігти можливим зловживанням у сфері обігу товарів, що становлять небезпеку для життя та здоров’я населення.
Джерело: Міністерства економіки України