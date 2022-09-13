Сентябрь, 12 в 23:21

В Харьковской области в освобожденные населенные пункты были отправлены первые грузы с гуманитарной помощью.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

— В освобожденные общины Харьковщины отправились первые гуманитарные грузы. Дефицита продовольствия для населения нет. Наши люди уже получают продукты и гигиенические средства. Это и консервы, и сгущенка, вода, макаронные изделия. В первую очередь такие продуктовые наборы необходимы, потому что во многих общинах нет газа и электричества. Пока, – отметил он.

Тимошенко говорит, что в Балаклейскую общину было отправлено более 42 тонн продуктов и больше 5 тыс. литров напитков. Также почти 2,5 тонны продуктов получила Чкаловская община.

Сейчас смотрят

– Параллельно гуманитарную помощь получают заведения области, которые централизованно готовят еду для перемещенных лиц. За прошедшую неделю общины получили около 55 тонн продуктов и другие необходимые вещи, — добавил заместитель председателя ОП.

Напомним, 11 сентября стало известно, что вооруженные силы Украины в Харьковской области деоккупировали уже более 40 населенных пунктов.