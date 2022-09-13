Сентябрь, 13 в 0:07

Российские захватчики продолжают жаловаться на ситуацию на фронте. Если украинские защитники уничтожат врага в районе Лимана, тогда откроется путь на Лисичанск и Северодонецк.

Об этом сообщил советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE.

– Как сообщают россияне, у них произошла какая-то беда в районе Лимана. Они страдают и пишут об этом ужасные вещи. Мол, Лиман едва держится. Если прочесть сепаратистские и российские сайты, то там у них незаметно подкралась беда. Сражающиеся под Осколом “герои” попадают в очень неприятную ситуацию, которая неизвестно, чем для них закончится, — отметил он.

Арестович говорит, что по неподтвержденной информации, ВСУ форсировали Северский Донец. Если это правда, то Лиман попадет в очень плохую ситуацию. Для украинских войск его падение откроет путь в Лисичанск и Северодонецк Луганской области.

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Кроме того, советник ОП рассказал, что оккупанты боятся наступления по линии Запорожье-Мелитополь и все время бросают туда новые войска. Он говорит, что для нападения на этом направлении ВСУ необходимо очень много сил.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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