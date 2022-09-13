Вересень, 13 в 0:07

Російські загарбники продовжують скаржитися на ситуацію на фронті. Якщо українські захисники знищать ворога у районі Лиману, то тоді відкриється шлях на Лисичанськ та Сєвєродонецьк.

Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE.

– Як повідомляють росіяни, у них сталась якась біда в районі Лиману. Вони страждають та пишуть про це страшні речі. Мовляв, Лиман ледь-ледь тримається. Якщо прочитати сепаратистські та російські сайти, то там у них непомітно підкралась біда. “Герої”, які б’ються під Осколом потрапляють у дуже неприємну ситуацію, яка невідомо, чим для них закінчиться, – зазначив він.

Арестович каже, що за непідтвердженою інформацією, ЗСУ форсували Сіверський Донець. Якщо це правда, то Лиман потрапить у дуже погану ситуацію. Для українських військ його падіння відкриє шлях до Лисичанська і Сєвєродонецька на Луганщині.

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Крім того, радник ОП розповів, що окупанти бояться наступу по лінії Запоріжжя-Мелітополь і весь час кидають туди нові війська. Він каже, що для нападу на цьому напрямку ЗСУ необхідно дуже багато сил.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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