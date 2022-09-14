Сентябрь, 14 в 18:21

Минобороны РФ опубликовало видео, на котором вертолеты Ка-52 “уничтожают” морской десант ВСУ.

И уже с самого названия “уничтожение морского десанта ВСУ экипажами вертолетов Ка-52” веет ложью. Во-первых, если уничтожается десант через реку, то почему он “морской”?

К тому же “баржа” на кадрах, на которой якобы украинские войска пытались форсировать то ли море, то ли Днепр, на самом деле является опорой моста.

Сейчас смотрят

Рашистские пилоты на камеру противотанковыми ракетами Вихрь обстреляли опору моста близ Энергодара.

Очередное “победобесное” видео: РФ вновь завралась и сфабриковала кадры “уничтожения” десанта ВСУ / 2 фотографии

Справка. Опора моста — это остатки моста через Днепр, который весной 1943 года начали строить немцы, он существовал до февраля 1944, после чего был взорван. Все что осталось – две опоры, по одной из которых и отстрелялись российские военные.

Таким образом, оккупанты подняли в воздух вертолеты, выпустили две противотанковые ракеты по опоре моста и заявили об уничтожении “морского десанта ВСУ через Днепр”.

Фото: Ка-52 из пропагандистского сюжета РФ