Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе — британская разведка

Август, 19 в 10:22

Россия почти за 6 месяцев полномасштабного вторжения не имеет успехов в информационной войне против Украины.

Об этом заявил глава британской разведывательной службы Джереми Флемминг.

– Так же, как и в случае с наземным вторжением, начальные онлайн-планы России, похоже, провалились. Использование страной агрессивных киберинструментов было безответственным и неизбирательным. Президент Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе. Хотя это повод для радости, мы не должны недооценивать, как российская дезинформация действует в других частях мира, — говорит он.

Флеминг сообщил, что многие из самых густонаселенных стран не согласились с просьбой ООН осудить Россию за ее кровавую войну в Украине. Он добавил, что на мнение общества в этих местах влияет информация, поступающая из России.

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По его словам, киберборьба России и Украины за влияние на мнение людей столь же жестока и разрушительна, как и физическая война.

Также рассказал, какие действия предприняла Россия перед началом полномасштабной войны в Украине, например, военная разведка РФ развернула злонамеренное программное обеспечение WhisperGate, чтобы уничтожить и испортить украинские правительственные системы. Также менее чем за час до вторжения в Украину Россия атаковала спутниковые сети ViaSat, которыми пользуются украинские военные, правительство и гражданские лица. Кибератака распространилась и на соседние страны, нанеся побочный ущерб ряду услуг, от ветровых электростанций до доступа к интернету. Но эти проблемы совместными усилиями удалось быстро устранить.

По словам Флемминга, дезинформация в интернете быстро стала основной частью кампании России, целью которой является путаница и хаос в Украине и за ее пределами. Россия уже прибегала к такому ходу раньше, в частности, в Сирии и на Балканах.

– Мы стали свидетелями героической защиты украинских военных, в интернете мы, видимо, увидели самую эффективную оборонную киберактивность в истории. Действуя под постоянным давлением против очень способного противника, эта команда промышленности, разведки, служб безопасности, а в некоторых случаях и граждан, работала бок о бок, чтобы предупреждать, реагировать и исправлять. Эта киберзащита оказалась сильнее, чем ожидала Россия, – говорит Флемминг.

Он заявил, что мир должен принять меры, чтобы противостоять организованным государственным дезинформационным кампаниям и сделать так, чтобы они не притупили международное возмущение действиями России.

Флемминг добавил, что Национальные киберсилы Великобритании могут ответить России развертыванием британского военного подразделения, использующего наступательные киберинструменты.

Источник: The Economist