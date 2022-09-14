Вересень, 14 в 18:21

Міноборони РФ опублікувало відео, на якому начебто вертольоти Ка-52 “знищують” морський десант ЗСУ.

І вже з самої назви “знищення морського десанту ЗСУ екіпажами вертольотів Ка-52” віє брехнею. По-перше, якщо знищується десант через річку, то чому він “морський”?

До того ж на кадрах не “баржа”, на якій нібито українські війська намагались форсувати чи то море, чи то Дніпро, а опора моста.

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Рашистські пілоти на камеру протитанковими ракетами Вихрь обстріляли опору моста поблизу Енергодара.

Чергове “побєдобєсне” відео: РФ знов забрехалась та сфабрикувала кадри “знищення” десанту ЗСУ / 2 фотографии

Довідка. Це залишки мосту через Дніпро, який навесні 1943 року почали будувати німці, він існував до лютого 1944 року, після чого був підірваний. Все, що залишилось – дві опори, по одній з яких і відстрілялись російські військові.

Тож окупанти підняли у повітря вертольоти, випустили дві протитанкові ракети по опорі моста та заявили про знищення “морського десанту ЗСУ через Дніпро”.

Фото: Ка-52 з пропагандистського сюжету РФ