Чергове “побєдобєсне” відео: РФ знов забрехалась та сфабрикувала кадри “знищення” десанту ЗСУ
Міноборони РФ опублікувало відео, на якому начебто вертольоти Ка-52 “знищують” морський десант ЗСУ.
І вже з самої назви “знищення морського десанту ЗСУ екіпажами вертольотів Ка-52” віє брехнею. По-перше, якщо знищується десант через річку, то чому він “морський”?
До того ж на кадрах не “баржа”, на якій нібито українські війська намагались форсувати чи то море, чи то Дніпро, а опора моста.
Рашистські пілоти на камеру протитанковими ракетами Вихрь обстріляли опору моста поблизу Енергодара.
Довідка. Це залишки мосту через Дніпро, який навесні 1943 року почали будувати німці, він існував до лютого 1944 року, після чого був підірваний. Все, що залишилось – дві опори, по одній з яких і відстрілялись російські військові.
Тож окупанти підняли у повітря вертольоти, випустили дві протитанкові ракети по опорі моста та заявили про знищення “морського десанту ЗСУ через Дніпро”.
Фото: Ка-52 з пропагандистського сюжету РФ