Вересень, 14 в 18:21

З четверга, 15 вересня, між Балаклією та Харковом запрацює залізничне сполучення. Про це пише заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

– Перший тестовий поїзд Укрзалізниці вже прибув до Балаклії. Із завтрашнього дня працюватиме залізничне сполучення між містом та Харковом. З мобільним відділенням Нової Пошти до Ізюму привезли модуль Starlink для доступу до інтернету. Місто повертається до життя, – повідомив Тимошенко.

Також він зазначив, що у звільненому Ізюмі відбулася урочиста церемонія підняття українського прапора, у якій взяв участь президент Володимир Зеленський та військові Сили оборони.

– Тепер над містом майорить жовто-блакитний прапор нашої перемоги. Наш прапор, який свідчить про те, що ми назавжди в Ізюмі. Місто під охороною наших військових, які захистять людей та не підпустять ворога. Наші люди зараз отримують всю необхідну допомогу, – заявив заступник керівника ОП.