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Факты / Україна

Никакой ротации не будет: оккупант жалуется на руководство и обстрелы ВСУ

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Никакой ротации не будет: оккупант жалуется на руководство и обстрелы ВСУ
Фото: Depositphotos

Военнослужащий РФ рассказывает жене, как он едва спасся из-под обстрелов.

— Бой был. Жестко, бл*. Сначала вертушка отработала там, где сидели, затем снаряд прилетел, стену пробил и не взорвался. Если б взорвался, то все — до свидания. Потом миномет снес стену, там, где прятались, нах*й, дома, вышиб, нах*й, крышу снес. Потом отбежали, когда танк нах*й в*бал рядом в 15 метров прилетело.

Также оккупант сетует на новое руководство и заявляет, что никакой ротации не будет.

— Плюс командир какой-то новый там, по рации, петух бл*. Команды петушиные. Из-за него место спалили. Весь день п*дарасили нас. Плюс “Ахмат-сила” с*балась, — трусы *баные. Никакой ротации не будет. 7 дивизию меняют, которая больше всех с*ебалась, видимо, в тылу сидеть, — жалуется оккупант.

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Источник: ГУР
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