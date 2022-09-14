Никакой ротации не будет: оккупант жалуется на руководство и обстрелы ВСУ

Сентябрь, 14 в 20:07

Военнослужащий РФ рассказывает жене, как он едва спасся из-под обстрелов.

— Бой был. Жестко, бл*. Сначала вертушка отработала там, где сидели, затем снаряд прилетел, стену пробил и не взорвался. Если б взорвался, то все — до свидания. Потом миномет снес стену, там, где прятались, нах*й, дома, вышиб, нах*й, крышу снес. Потом отбежали, когда танк нах*й в*бал рядом в 15 метров прилетело.

Также оккупант сетует на новое руководство и заявляет, что никакой ротации не будет.

— Плюс командир какой-то новый там, по рации, петух бл*. Команды петушиные. Из-за него место спалили. Весь день п*дарасили нас. Плюс “Ахмат-сила” с*балась, — трусы *баные. Никакой ротации не будет. 7 дивизию меняют, которая больше всех с*ебалась, видимо, в тылу сидеть, — жалуется оккупант.