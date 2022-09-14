На юге ВСУ ударили по скоплению оккупантов и техники, уничтожен склад боеприпасов

Сентябрь, 14 в 15:53

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в очередной раз нанесли огневые удары по колоннам вражеской техники, Каховскому мосту и понтонной переправе в районе Антоновского, сообщает оперативное командование Юг.

– Поражены скопления вражеской силы и техники в районе Голой Пристани и Дудчан, где дополнительно попали еще и в склад боеприпасов, – уточняют военные.

Предварительно, враг потерял 27 военнослужащих и две единицы автомобильной техники. Боевую машину десанта оккупантов перебросили в одно из наших подразделений, остальные потери ВС РФ доразведываются.

Россия удерживает у побережья Крыма 16 боевых кораблей. Среди них – пять носителей крылатых ракет Калибр общим залпом 36 ракет, а также три больших десантных корабля.

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