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Факты / Україна

На юге ВСУ ударили по скоплению оккупантов и техники, уничтожен склад боеприпасов

Валентина Летяк, редактор ленты
війна в Україні
Фото: Генштаб ВСУ

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ в очередной раз нанесли огневые удары по колоннам вражеской техники, Каховскому мосту и понтонной переправе в районе Антоновского, сообщает оперативное командование Юг.

– Поражены скопления вражеской силы и техники в районе Голой Пристани и Дудчан, где дополнительно попали еще и в склад боеприпасов, – уточняют военные.

Предварительно, враг потерял 27 военнослужащих и две единицы автомобильной техники. Боевую машину десанта оккупантов перебросили в одно из наших подразделений, остальные потери ВС РФ доразведываются.

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