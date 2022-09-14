Жодної ротації не буде: окупант скаржиться на керівництво та обстріли ЗСУ

Вересень, 14 в 20:07

Військовослужбовець РФ розповідає дружині, як він ледве врятувався з-під обстрілів.

– Бій був. Жорстко, бл*. Спочатку вертушка відпрацювала там, де сиділи, потім снаряд прилетів, стіну пробив та не вибухнув. Якби вибухнув, то все – до побачення. Потім міномет зніс стіну, там де ховалися, нах*й, будинок, вибив, нах*й, дах зніс. Потім відбігли, коли танк нах*й в*бав біля 15 метрів прилетіло.

Також окупант нарікає на нове керівництво та заявляє, що жодної ротації не буде.

– Плюс командир якийсь новий там, по рації, півень бл*. Команди півня. Через нього місце спалили. Весь день п*дарасили нас. Плюс “Ахмат-сила” з*балася, – боягузи *бані. Жодної ротації не буде. 7 дивізію змінюють, яка найбільше з*їбалась, мабуть, у тилу сидіти, – скаржиться окупант.