Унижение Путина и армии РФ: иноСМИ о визите Зеленского в освобожденный Изюм

Сентябрь, 15 в 16:49

Визит президента Владимира Зеленского в Изюм, освобожденный от российских захватчиков, выглядит особенно контрастно на фоне поведения российского диктатора Владимира Путина, который так и не осмелился посетить город за месяцы его оккупации армией РФ.

Такое мнение высказывают иностранные СМИ, которые следят за происходящим, и подчеркивают, что также эта поездка показала уровень доверия двух президентов к армиям противоборствующих стран.

Так, CNN отмечает, что Изюм, расположенный недалеко от границы между Харьковской и Донецкой областями, находился под российской оккупацией более пяти месяцев и стал важным перевалочным пунктом для вторгшихся военных.

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Москва использовала Изюм в качестве стартовой площадки для атак на юг, в Донецкую область.

А Купянск, который находится примерно в 30 милях (50 км) к северу от Изюма, использовался в качестве железнодорожного узла для пополнения российских сил.

Крах России на северо-востоке Украины вызвал ярость у сторонников Путина, которые осудили отказ Кремля от Харькова в редком проявлении язвительной критики.

АР, в свою очередь, сообщает, что Владимир Зеленский совершил “редкую вылазку за пределы столицы”, которая подчеркивает позорное отступление Москвы после украинского контрнаступления.

– Российские войска покинули истерзанный войной город на прошлой неделе, когда киевские солдаты начали ошеломляющее наступление, отвоевавшее большие участки территории в Харьковской области на северо-востоке Украины, – пишут журналисты.

Уточняется, что недавний разгром Москвы на северо-востоке Украины стал ее крупнейшим военным поражением с тех пор, как несколько месяцев назад российские войска ушли из Киева.

WP посвятил визиту украинского президента большой материал, в котором подчеркнул, что по мере того, как Украина продвигается вперед, Путин все больше оказывается загнанным в угол.

На прошлой неделе контрнаступление украинских войск в окрестностях Харькова на северо-востоке страны ознаменовалось ошеломляющим успехом, в результате чего российские силы были разгромлены на обширной территории вплоть до границы с Россией.

Помимо значительных потерь, российские войска потеряли значительное количество техники, в том числе десятки танков и бронемашин. Житель одного из освобожденных городов описал журналистам отступление россиян как настолько поспешное, что “у них слетели штаны”.

– Никогда еще с начальных этапов вторжения России в соседнюю страну – когда упорные украинские защитники отбивали российские колонны, двигавшиеся к столице Киеву, – не было такого уровня оптимизма в отношении способности Украины к победе, – отмечают в издании.

Тем временем Россия назвала свои потери “частью стратегической перегруппировки”. Но журналисты пишут, что аналитикам ясно, что последнее украинское наступление выявило некоторые из нарастающих проблем в российских военных действиях, которым препятствуют организационные недостатки, которых многие западные военные эксперты не ожидали до начала российского вторжения.

– Многие ключевые элементы сильной обороны – это возможности ваших солдат, возможности логистики и командования, и мы видели трещины во всех этих элементах, и они со временем проявлялись во многих местах на Востоке, – сказал высокопоставленный представитель Министерства обороны США журналистам.

Отмечается, что президент России Владимир Путин теперь сталкивается с более узким и жестким набором вариантов ведения войны.

– В течение нескольких месяцев он цеплялся за вымыслы о неизбежной победе над “искусственным” государством Украина и внушал своим соотечественникам противоречивые сюжеты – что война, которую они ведут, – это экзистенциальная битва за будущее России, а также простая “спецоперация”, которую Кремль хорошо контролирует, – проанализировали в издании.

Отмечается, что здание путинской пропаганды начало рушиться, и он оказался в ситуации, при которой он не может ни смириться с поражением, ни стремиться к решительной победе.

– У Путина, безусловно, есть воля к продолжению этой войны, но он в значительной степени действовал, питая иллюзию, что российские военные побеждают и в конечном итоге победят, – сказал Майкл Кофман, директор по российским исследованиям в Арлингтонском центре военно-морского анализа.

Как только эта иллюзия развеется, политические издержки для укоренившегося автократа могут возрасти.

Кофман добавил, что многие россияне довольно прохладно относятся как к поддержке, так и к безразличию к этой войне, считая, что их жизнь практически не пострадала, а потому что они верят, что их детей не отправят воевать.

Однако, предполагает эксперт, отношение людей серьезно меняется, когда они думают о том, что могут отправить воевать их собственных детей.

Между тем, сам Путин, похоже, погряз в стратегической неразберихе и все больше и больше изолируется.

Bloomberg, в свою очередь, пишет, что визит Зеленского подчеркнул драматический успех продвижения Украины с начала месяца.

Там напоминают, что украинские вооруженные силы отвоевали около 4 тыс. кв. км (1 500 кв. миль) территории в Харьковской области, в том числе 300 населенных пунктов, некоторые из которых находятся непосредственно на границе с Россией.

– Самые престижные кремлевские батальоны бежали от сокрушительного украинского наступления. После взятия Изюма в апреле Россия превратила город в крупный гарнизон и большой склад оружия. По словам украинских официальных лиц, за этот период было убито не менее 1 тыс. мирных жителей, – сообщает издание.

NYT также назвал поездку украинского президента “подчеркивающей” достижения Украины на фронте.

– Неожиданное появление президента в Изюме, примерно в девяти милях от линии фронта на северо-востоке Украины, стало ощутимым признаком взлета морального духа Украины и ее растущей смелости – демонстрацией того, что военные могут обеспечить безопасность Зеленского даже вблизи линии фронта и что они будут стойко защищать то, что он вернул, – считают журналисты.

Отмечается, что на прошлой неделе российские солдаты “унизительно бежали из города, бросив на улицах танки, грузовики и ящики с боеприпасами, и визит Зеленского лишь подчеркнул это унижение”.

Источники: CNN, АР, WP, Bloomberg, NYT