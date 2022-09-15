Вересень, 15 в 16:49

Візит президента Володимира Зеленського до Ізюма, звільненого від російських загарбників, виглядає особливо контрастно на тлі поведінки російського диктатора Володимира Путіна, який так і не наважився відвідати місто за місяці його окупації армією РФ.

Таку думку висловлюють іноземні ЗМІ, які стежать за тим, що відбувається, і наголошують, що також ця поїздка показала рівень довіри двох президентів до військ протиборчих країн.

Так, CNN зазначає, що Ізюм, розташований неподалік кордону між Харківською та Донецькою областями, перебував під російською окупацією понад п’ять місяців і став важливим перевалочним пунктом для військових, що вторглися.

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Москва використовувала Ізюм як стартовий майданчик для атак на південь, у Донецьку область.

А Куп’янськ, що розташований приблизно за 30 миль (50 км) на північ від Ізюма, використовувався як залізничний вузол для поповнення російських сил.

Крах Росії на північному сході України викликав лють у прихильників Путіна, які засудили відмову Кремля від Харкова в рідкісному прояві уїдливої ​​критики.

АР, своєю чергою, повідомляє, що Володимир Зеленський здійснив “рідкісну вилазку за межі столиці”, яка наголошує на ганебному відступі Москви після українського контрнаступу.

– Російські війська залишили знівечене війною місто минулого тижня, коли київські солдати почали приголомшливий наступ, який відвоював великі ділянки території у Харківській області на північному сході України, – пишуть журналісти.

Уточнюється, що недавній розгром Москви на північному сході України став її найбільшою військовою поразкою з того часу, як кілька місяців тому російські війська пішли з Києва.

WP присвятив візиту українського президента великий матеріал, у якому наголосив, що у міру того, як Україна просувається вперед, Путін все більше виявляється загнаним у кут.

Минулого тижня контрнаступ українських військ на околицях Харкова на північному сході країни ознаменувався приголомшливим успіхом, внаслідок чого російські сили були розгромлені на великій території аж до кордону з Росією.

Крім значних втрат, російські війська втратили значну кількість техніки, зокрема десятки танків та бронемашин. Житель одного зі звільнених міст описав журналістам відступ росіян як настільки поспішний, що “у них злітали штани”.

– Ніколи ще з початкових етапів вторгнення Росії до сусідньої країни – коли затяті українські захисники відбивали російські колони, що рухалися до столиці Києва, – не було такого рівня оптимізму щодо здатності України до перемоги, – зазначають у виданні.

Тим часом Росія назвала свої втрати “частиною стратегічного перегрупування”. Але журналісти пишуть, що аналітикам зрозуміло, що останній український наступ виявив деякі з наростаючих проблем у російських військових діях, яким перешкоджають організаційні недоліки, на які багато західних військових експертів не очікували до початку російського вторгнення.

– Багато ключових елементів сильної оборони – це можливості ваших солдатів, можливості логістики та командування, і ми бачили тріщини у всіх цих елементах, і вони згодом виявлялися у багатьох місцях на Сході, – сказав високопоставлений представник Міністерства оборони США журналістам.

Зазначається, що президент Росії Володимир Путін тепер стикається з вужчим та жорсткішим набором варіантів ведення війни.

– Протягом кількох місяців він чіплявся за вигадки про неминучу перемогу над “штучною” державою Україна і вселяв своїм співвітчизникам суперечливі сюжети – що війна, яку вони ведуть, – це екзистенційна битва за майбутнє Росії, а також проста “спецоперація”, яку Кремль добре контролює, – проаналізували у виданні.

Зазначається, що будівля путінської пропаганди почала руйнуватися, і він опинився в ситуації, коли він не може ні змиритися з поразкою, ні прагнути рішучої перемоги.

– У Путіна, безумовно, є воля до продовження цієї війни, але він значною мірою діяв, маючи ілюзію, що російські військові перемагають і зрештою переможуть, – сказав Майкл Кофман, директор з російських досліджень в Арлінгтонському центрі військово-морського аналізу.

Як тільки ця ілюзія розвіється, політичні витрати для автократа, що укорінився, можуть зрости.

Кофман додав, що багато росіян досить прохолодно ставляться як до підтримки, так і до байдужості до цієї війни, вважаючи, що їхнє життя практично не постраждало, а тому вони вірять, що їхніх дітей не відправлять воювати.

Однак, припускає експерт, ставлення людей серйозно змінюється, коли вони думають, що можуть відправити воювати їхніх власних дітей.

Тим часом, сам Путін, схоже, загруз у стратегічній плутанині й усе більше і більше ізолюється.

Bloomberg, своєю чергою, пише, що візит Зеленського наголосив на драматичному успіху просування України з початку місяця.

Нагадують, що українські збройні сили відвоювали близько 4 тис. кв. км (1 500 кв. миль) території на Харківщині, зокрема 300 населених пунктів, деякі з яких розташовані безпосередньо на кордоні з Росією.

– Найпрестижніші кремлівські батальйони втекли від нищівного українського наступу. Після взяття Ізюма у квітні Росія перетворила місто на великий гарнізон і великий склад зброї. За словами українських офіційних осіб, за цей період було вбито щонайменше 1 тис. мирних жителів, – повідомляє видання.

NYT також назвав поїздку українського президента “підкреслюючою” досягнення України на фронті.

– Несподівана поява президента в Ізюмі, приблизно за дев’ять миль від лінії фронту на північному сході України, стала відчутною ознакою зльоту морального духу України та її сміливості, що зростає – демонстрацією того, що військові можуть забезпечити безпеку Зеленського навіть поблизу лінії фронту і що вони будуть стійко захищати те, що він повернув, – вважають журналісти.

Зазначається, що минулого тижня російські солдати “принизливо бігли з міста, кинувши на вулицях танки, вантажівки та ящики з боєприпасами, і візит Зеленського лише підкреслив це приниження”.

Джерела: CNN, АР, WP, Bloomberg, NYT