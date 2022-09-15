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Факты / Україна

В Крыму уволили преподавателя за песню Байрактар, которую он включил студентам

Анастасия Гевко, редактор ленты
В Крыму уволили преподавателя за песню Байрактар, которую он включил студентам
Фото: Depositphotos

Во временно оккупированном Крыму, в Белогорске, уволили преподавателя техникума, который включил в аудитории песню о беспилотнике Байрактар на украинском языке.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, видео было распространено в соцсетях, и утверждается, что его записали ученики техникума. 

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В этом ролике мужчина смотрит в аудитории клип на песню украинского сценариста Тараса Боровка Байрактар, а также обсуждает ее со студентами.

По данным СМИ, герой видео является преподавателем русского языка, его зовут Андрей Белозеров.

Он якобы открыто рассказывал на занятиях, что ждет прихода ВСУ в Крым. 

Официально его имя не сообщалось.

Подконтрольный Кремлю советник “главы Крыма” Олег Крючков уже прокомментировал инцидент.

– Преподаватель техникума уволен. Мы расцениваем как предательство подобные музыкальные перформансы. До границы 150 км, если кто хочет поддержать Украину, то может уезжать туда, – сказал он.

Тем временем подконтрольное России “МВД Крыма” заявляет, что начата проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

В отношении директора и администрации техникума, как сообщается, проводят “служебное” расследование.

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