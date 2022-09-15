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Факти / Україна

У Криму звільнили викладача за пісню Байрактар, яку він увімкнув студентам

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
У Криму звільнили викладача за пісню Байрактар, яку він увімкнув студентам
Фото: Depositphotos

У тимчасово окупованому Криму, у Білогірську, звільнили викладача технікуму, який включив в аудиторії пісню про безпілотник Байрактар ​​українською мовою.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Так, відео було поширене у соцмережах, і стверджується, що його записали учні технікуму.

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У цьому ролику чоловік дивиться в аудиторії кліп на пісню українського сценариста Тараса Борівка Байрактар, а також обговорює її зі студентами.

За даними ЗМІ, героєм відео є викладач російської мови, його звуть Андрій Білозеров.

Він нібито відкрито розповідав на заняттях, що чекає на прихід ЗСУ до Криму.

Офіційно його ім’я не повідомлялося.

Підконтрольний Кремлю радник глави Криму Олег Крючков уже прокоментував інцидент.

– Викладача технікуму звільнено. Ми розцінюємо як зраду такі музичні перформанси. До кордону 150 км, якщо хтось хоче підтримати Україну, то може їхати туди, – сказав він.

Тим часом підконтрольне Росії “МВС Криму” заявляє, що розпочато перевірку та встановлюються всі обставини події.

Щодо директора та адміністрації технікуму, як повідомляється, проводять “службове” розслідування.

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