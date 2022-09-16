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Факты / Україна

“Горячая” ночь для оккупантов: в Мелитополе над базой РФ поднялся дым

Татьяна Забожко, редактор ленты
“Горячая” ночь для оккупантов: в Мелитополе над базой РФ поднялся дым

Ночью 16 сентября во временно захваченном Мелитополе Запорожской области раздавались взрывы.

– Снова “горячая” ночь для оккупантов! – прокомментировал опубликованные кадры городской глава Мелитополя Иван Федоров.

По словам мэра, пока российские оккупанты отчитывались о 100-процентной работе противовоздушной обороны, над аэродромом, где захватчики обустроили базу, поднялся густой черный дым.

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В настоящее время власти города выясняют подробности ночных взрывов.

Громко ночью 16 сентября было и в городе Валуйки Белгородской области РФ, а также близлежащих селах.

Там после взрывов на несколько часов исчез свет, а также вспыхнули восемь частных жилых домов и три машины.

Губернатор региона Вячеслав Гладков поспешил обвинить в обстреле Вооруженные силы Украины, хотя местные жители сообщали о запуске более 20 ракет с территории области.

По предварительной информации, один человек погиб, еще двое пострадали.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 205-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Иван Федоров

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