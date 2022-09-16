“Гаряча” ніч для окупантів: у Мелітополі над базою РФ здійнявся дим
Уночі 16 вересня в тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області лунали вибухи.
– Знову “гаряча” ніч для окупантів! – прокоментував опубліковані кадри міський голова Мелітополя Іван Федоров.
За словами мера, поки російські окупанти звітували про 100-відсоткову роботу протиповітряної оборони, над аеродромом, де загарбники облаштували базу, здійнявся густий чорний дим.
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Нині влада міста з’ясовує подробиці нічних вибухів.
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Джерело: Іван Федоров