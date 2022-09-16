Сентябрь, 16 в 18:33

На месте массового захоронения в Изюме Харьковской области обнаружили тела более 400 погибших. Среди них – мирные жители, убитые вражескими ракетными обстрелами, военными ВСУ, дети.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Это должен видеть весь мир. Мир, в котором не должно быть жестокости и терроризма. Но все это есть. И имя этому – Россия, – отметил он.

Президент показал фото, сделанные во время эксгумации. Он подчеркнул, что есть тела с признаками пыток.

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– Россия оставляет за собой только смерть и страдания. Убийцы. Палачи. Лишенные всего человеческого. Не убежите. Не скроетесь. Возмездие будет справедливо страшным. За каждого украинца, за каждую замученную душу, — добавил он.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов также рассказал, что масштабы совершенных оккупантами преступлений в Изюме огромны. Он говорит, что на большинстве могил даже не указаны имена, а есть только отметка с номером.

— Среди тел, эксгумированных сегодня, 99% с признаками насильственной смерти. Есть несколько тел с завязанными за спиной руками, а один человек похоронен с веревкой на шее. Очевидно, этих людей пытали и казнили. Также среди похороненных есть дети, – говорит руководитель ОВА.

В настоящее время на месте работает около 200 правоохранителей и экспертов. Тела будут направлены для судебно-медицинской экспертизы, чтобы точно установить причину смерти. После установления личности погибших их похоронят с должным уважением.

Напомним, что в освобожденном от оккупантов Изюме обнаружили массовое захоронение, содержащее около 440 могил.