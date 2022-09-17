Комбриг сбежал за день до наступления ВСУ: оккупант жалуется на безответственность командования

Сентябрь, 17 в 20:22

Военный РФ рассказал о контрнаступлении ВСУ на Харьковском направлении.

— Один 200-й, два 300-х, один тяжелый. И вчера короче последняя деревня, которую у нас еще на тот момент не отжали, на нее наступление было. Двенадцать 200-х и два 300-х, — говорит оккупант.

Добавляет, что половину взвода полегло, 12 человек осталось.

Также он жалуется на безответственность командования, что начальник бригады убежал за день до наступления ВСУ.

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— Комбриг потому что долб*еб. Деревня в самой низине и они поперлись в эту деревню, там оборону заняли. С одной стороны просматривали, а там, где противник не просматривали них*я, Блокпосты не выставляли, в итоге, снайпера говорят, сидят на блокпостах, разворачиваются, смотрят на этот … как его, за деревней холм, короче. На этом холме метров 300-400 хохлы, бл*ть, стоят, — рассказывает российский военный.