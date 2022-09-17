Комбриг втік за день до наступу ЗСУ: окупант скаржиться на безвідповідальність командування

Вересень, 17 в 20:22

Військовий РФ розповів про контрнаступ ЗСУ на Харківському напрямку.

– Один 200-й, два 300-х, один важкий. І вчора коротше останнє село, яке у нас ще на той момент не віджали, на нього наступ був. Дванадцять 200-х та два 300-х, – каже окупант.

Додає, що половину взводу полегло, 12 людей залишилося.

Також він скаржиться на безвідповідальність командування, що начальник бригади втік за день до наступу ЗСУ.

Зараз дивляться

– Комбриг тому що долб*єб. Село в самій низині і вони поперлися до цього села, там оборону зайняли. З одного боку переглядали, а там, де противник не переглядали них*я, Блокпости не виставляли, у результаті, снайпера кажуть, які сидять на блокпостах, розвертаються, дивляться на цей… як його, за селом, пагорб короче. На цьому пагорбі метрів за 300-400 хохли стоять, – розповідає російський військовий.