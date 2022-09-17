Даже в случае деоккупации: на Луганщине не удастся провести отопительный сезон этой зимой

Сентябрь, 17 в 20:55

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предупреждает, что в области не удастся провести отопительный сезон.

— Отопительный сезон этой зимой в Луганской области не удастся провести, особенно в тех городах, где в течение более четырех месяцев дома страдали от обстрелов. Российские войска уничтожили там практически всю инфраструктуру, — сообщает Гайдай.

По словам главы ОВА, в случае быстрой деоккупации области власти будут просить людей не возвращаться надолго в свои населенные пункты, потому что даже при восстановлении тепловых котлов отремонтировать систему теплоснабжения, развернутую по городам, до зимы невозможно.

Кроме того, глава ОВА говорит, что выехать из Луганщины можно двумя путями – через Запорожскую область, а также через РФ и страны Балтии.

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Источник: Сергей Гайдай