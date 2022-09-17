Навіть у разі деокупації: на Луганщині не вдасться провести опалювальний сезон цієї зими
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай попереджає, що в області не вдасться провести опалювальний сезон.
– Опалювальний сезон цієї зими на Луганщині не вдасться провести, особливо в тих містах, де протягом понад чотирьох місяців домівки потерпали від обстрілів. Російські війська знищили там практично всю інфраструктуру, – повідомляє Гайдай.
За словами голови ОВА, у разі швидкої деокупації області влада проситиме людей не повертатися надовго у свої населені пункти, тому що навіть при відновленні теплових котлів, відремонтувати систему теплопостачання, розгорнуту по містах, до зими неможливо.
Крім того, голова ОВА говорить, що виїхати з Луганщини можна двома шляхами – через Запорізьку область, а також через РФ і країни Балтії.
Джерело: Сергій Гайдай