Вересень, 18 в 12:32

Минулого тижня над позиціями української бронетанкової та артилерійської техніки на північному сході Харківської області стали з’являтися іранські безпілотники Shahed-136, перефарбовані в російські кольори та нову назву Герань-2. Бригади.

Про це розповів полковник Родіон Кулагін, командир артилерії 92-ї механізованої бригади ЗСУ.

Тільки в зоні бойових дій, де знаходиться його бригада, іранські безпілотники, які зазвичай літають парами, знищили дві 152-мм самохідні гаубиці, дві 122-мм самохідні гаубиці, а також два бронетранспортери.

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Іранські безпілотники здебільшого літають у Харківській області, де 92-а бригада та інші українські Сили оборони пішли у великий контрнаступ, відвоювавши близько 8500 кв. км окупованої території.

– В інших районах росіяни мають переважну артилерійську вогневу міць. Тут вони вже не мають цієї переваги в артилерії, і тому вони почали використовувати ці безпілотники, — сказав полковник Кулагін.

Незалежні експерти, які вивчали фотографії недавніх уламків безпілотника в Харківській області, кажуть, що це Shahed-136 — найновіша розробка Тегерану з дельтоподібним крилом.

Скотт Кріно, засновник та виконавчий директор Red Six Solutions LLC, компанії зі стратегічного консалтингу, вважає, що присутність Shahed-136 на війні в Україні змінює оперативні плани Києва. Величезна територія поля бою ускладнює захист від Shahed-136.

Кріно сказав, що як тільки Shahed-136 націлиться на ціль, його важко зупинити.

Використання іранських безпілотників Shahed-136 наголошує на недоліках російської програми розробки БПЛА, яка не змогла зрівнятися з вогневою міццю ударних дронів, розгорнутих в Україні.