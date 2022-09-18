Пострадала гражданская инфраструктура: войска РФ обстреляли Николаев
Один из районов Николаева ночью оказался под вражеским российским обстрелом.
Обновлено в 8.25. Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил информацию о ночных взрывах в Николаеве. По его словам, сейчас обследуют район, который попал под обстрел.
Уже известно, что пострадала гражданская инфраструктура. В частности, одна из больниц и автогаражный кооператив.
Полная информация о последствиях обстрелов будет позже.
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким добавил, что из-за обстрелов загорелся автомобиль. Подробная информация уточняется. Предварительно, без жертв и пострадавших.
Обновлено в 23.15. В Николаеве прогремели взрывы.
Сразу после взрывов в Николаеве и области была объявлена воздушная тревога, до этого сирены молчали.
По данным корреспондента Факты ICTV в Николаеве прозвучало по меньшей мере семь взрывов.
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Фото: Александр Сенкевич