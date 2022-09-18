Сентябрь, 18 в 8:33

Один из районов Николаева ночью оказался под вражеским российским обстрелом.

Обновлено в 8.25. Мэр Николаева Александр Сенкевич подтвердил информацию о ночных взрывах в Николаеве. По его словам, сейчас обследуют район, который попал под обстрел.

Уже известно, что пострадала гражданская инфраструктура. В частности, одна из больниц и автогаражный кооператив.

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Полная информация о последствиях обстрелов будет позже.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким добавил, что из-за обстрелов загорелся автомобиль. Подробная информация уточняется. Предварительно, без жертв и пострадавших.

Пострадала гражданская инфраструктура: войска РФ обстреляли Николаев / 2 фотографии

Обновлено в 23.15. В Николаеве прогремели взрывы.

Сразу после взрывов в Николаеве и области была объявлена воздушная тревога, до этого сирены молчали.

По данным корреспондента Факты ICTV в Николаеве прозвучало по меньшей мере семь взрывов.

Больше о ситуации на фронте узнавайте из карты боевых действий в Украине.

Фото: Александр Сенкевич