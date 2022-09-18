Вересень, 18 в 8:33

Один із районів Миколаєва вночі опинився під ворожим російським обстрілом.

Оновлено о 8.25. Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив інформацію про нічні вибухи в Миколаєві. За його словами, наразі обстежують район, який сьогодні потрапив під обстріл.

Вже відомо, що постраждала цивільна інфраструктура. Зокрема, одна з лікарень та автогаражний кооператив.

Зараз дивляться

Повна інформація про наслідки обстрілів буде пізніше.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім додав, що через обстріли загорілася автівка. Детальна інформація уточнюється. Попередньо, без жертв та постраждалих.

Постраждала цивільна інфраструктура: війська РФ обстріляли Миколаїв / 2 фотографии

Оновлено о 23.15. У Миколаєві пролунали вибухи.

Одразу після вибухів в Миколаєві та області була оголошена повітряна тривога, до цього сирени мовчали.

За даними кореспондента Факти ICTV у Миколаєві пролунало щонайменше сім вибухів.

Більше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.

Фото: Олександр Сєнкевич