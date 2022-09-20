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Факты / Україна

Оккупанты заговорили о немедленных “референдумах” — в ОП ответили

Валентина Чорна, редактор ленты
Оккупанты заговорили о немедленных “референдумах” — в ОП ответили

Попытки оккупантов провести “референдумы” на незаконно оккупированных территориях — это фикция, которая ничего не изменит для Украины и ее партнеров.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

— Российские пропагандисты влюблены в “референдумы” как панацею. Есть у них плохие новости. Есть глобальный консенсус и международное право. Оно однозначно: Донецк, Луганск, Крым – это Украина. Любые попытки перекрасить флаги – фикция, что ничего не изменит ни для нас, ни для партнеров, – написал он.

Отметим, что в понедельник, 19 сентября, представители оккупационных российских властей в Донецкой, Луганской и Херсонской областях синхронно заявили о желании немедленно провести “референдумы” о вхождении захваченных территорий в состав РФ.

Также сегодня стало известно, что оккупанты планировали провести псевдореферендум на Харьковщине с 1 по 7 ноября.

Для этого они разработали стратегию, согласно которой более 100 тыс. должны были проголосовать “за” присоединение к России.

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