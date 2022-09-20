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Факти / Україна

Окупанти заговорили про негайні “референдуми” – в ОП відповіли

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Окупанти заговорили про негайні “референдуми” – в ОП відповіли

Спроби окупантів провести “референдуми” на незаконно окупованих територіях – це фікція, яка нічого не змінить для України та її партнерів.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

– Російські пропагандисти закохані в “референдуми” як панацею. Маю для них погані новини. Є глобальний консенсус та міжнародне право. Воно однозначне: Донецьк, Луганськ, Крим – це Україна. Будь-які спроби перефарбувати прапори – фікція, що нічого не змінить ні для нас, ні для партнерів, – написав він.

Зазначимо, що у понеділок, 19 вересня, представники окупаційної російської влади в Донецькій, Луганській і Херсонській областях синхронно заявили про бажання негайно провести “референдуми” про входження захоплених територій до складу РФ.

Також сьогодні стало відомо, що окупанти планували провести псевдореферендум на Харківщині з 1 по 7 листопада.

Для цього вони розробили стратегію, згідно з якою понад 100 тис. мали проголосувати “за” приєднання до Росії.

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