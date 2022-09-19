Сентябрь, 19 в 17:51

Россияне планировали провести псевдореферендум о присоединении незаконно оккупированных территорий Харьковской области с 1 по 7 ноября.

Для этого в Кремле была разработана Стратегия проведения референдума о вхождении Харьковской области в состав Российской Федерации.

Соответствующий документ был опубликован журналистами проекта Радио Свобода Донбасс Реалии.

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Согласно плану оккупантов, “голосование” должно было проходить в течение семи дней с 1 по 7 ноября. Результат, прописанный в “стратегии” – 75% за присоединение к России.

Отмечается, что всего “проголосовать” должны 142 тыс. избирателей, из которых более 100 тыс. – “за”.

Стратегия разработана недавно, поскольку на ней указана карта линии фронта по состоянию на 24 августа.

Среди рисков, которые отмечали организаторы “референдума” — отсутствие кадров для работы в избирательных комиссиях и проукраинские настроения населения.

Авторы “стратегии” предлагали пропагандировать перспективы вхождения в состав России с акцентом на экономические и социальные выгоды и поддерживать тезис, что присоединение всей Харьковской области неизбежно.

Главные слоганы — “Скажи России да” и “Россия здесь навсегда”.

Кроме этого, оккупанты хотели пропагандировать псевдореферендум с помощью православных праздников. В частности, 21 сентября на Харьковщине должен был состояться крестный ход, а с 1 по 6 ноября, в дни “голосования”, они должны были проходить каждый день.

Есть в документе и так называемый гимн “референдума” со словами “Скажи России да. Перед Богом мы один народ”.

Фото: Радио Свобода