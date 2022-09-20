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Факты / Україна

Почерневшая рука с браслетом сине-желтого цвета: родные по татуировке узнали военного из Никополя

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Почерневшая рука с браслетом сине-желтого цвета: родные по татуировке узнали военного из Никополя

Рука с сине-желтыми браслетами из захоронения в Изюме – это фрагмент тела военного из Никополя.

Своего мужа по татуировке на теле узнала жительница Никополя Оксана Сова.

Ее любимый – 36-летний боец 93-й бригады Холодный Яр Сергей Сова. У мужчины осталось двое детей.

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Напомним, что фотография по процедуре эксгумации облетела весь мир – ужасающий снимок почерневшей руки с браслетом патриотического цвета.

К тому же, 18 сентября министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что некоторые тела погибших, которые были найдены в массовом захоронении в Изюме на Харьковщине, уже удалось идентифицировать. Но эксгумация и опознание продолжается.

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