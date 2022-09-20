Почорніла рука з браслетом синьо-жовтого кольору: рідні за тату упізнали військового з Нікополя
Рука з синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі – це фрагмент тіла військового з Нікополя.
Свого чоловіка за татуюванням на тілі впізнала мешканка Нікополя Оксана Сова.
Її коханий – 36-річний боєць нашої славетної 93-ї бригади Холодний Яр Сергій Сова. У чоловіка залишилося двоє дітей.
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Нагадаємо, що фотографія з процедури ексгумації облетіла весь світ – жахаючий знімок почорнілої руки із браслетом патріотичного кольору.
До того ж 18 вересня міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомляла, що деякі тіла загиблих, які були знайдені у масовому захороненні в Ізюмі на Харківщині, уже вдалося ідентифікувати. Але ексгумація та впізнання продовжуються.