Зеленский собрал ставку главнокомандующего: что рассмотрели

Сентябрь, 19 в 12:39

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание ставки верховного главнокомандующего.

Это произошло в понедельник, 19 сентября, сообщает пресс-служба Офиса президента.

На встрече присутствовали: главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала, начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов, командующий ССО ВСУ Виктор Хоренко, секретарь СНБО Алексей Данилов, глава МВД Денис Монастырский, командующий Нацгвардией Юрий Лебедь, глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, и. о. главы СБУ Василий Малюк, глава Мининфраструктуры Александр Кубраков, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель Роман Машовец.

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В формате видеосвязи к заседанию ставки присоединились: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий войсками Оперативного командования Запад Сергей Литвинов и командующий войсками Оперативного командования Юг Андрей Ковальчук.

Участники заседания заслушали доклады командующих войск оперативных направлений по ситуации на передовой и подробно рассмотрели план действий сил обороны по дальнейшей деоккупации украинских территорий.

Также был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности на государственной границе.

— Под особым контролем ставки верховного главнокомандующего остается вопрос материально-технического обеспечения украинской армии, в частности, поставки необходимого вооружения и боеприпасов, — сообщила пресс-служба ОП.

Отдельно участники остановились на подготовке сил обороны к зимнему периоду. В этом контексте были рассмотрены вопросы обеспечения военнослужащих комплектами зимней формы, обувью, средствами обогрева.