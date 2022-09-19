Сентябрь, 19 в 13:40

На временно захваченных территориях Украины российские оккупанты пытаются найти мужчин для “мобилизации” в армию РФ и обещают “высокий уровень жизни” пенсионерам.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Попытки оккупантов провести “мобилизацию” зафиксированы, в частности, на территориях Луганской области, которые войска РФ захватили в 2022 году.

Сейчас смотрят

К примеру, в Северодонецке рашисты планировали найти 500 мужчин для пополнения состава так называемого 2 армейского корпуса и подразделений “народной милиции”. По данным разведки, программа “мобилизации” полностью провалилась.

А в поселке Мирное (Херсонская область) представители оккупационной “администрации” организовали “собрание” местных жителей. В присутствии военных РФ они подняли вопрос набора мужчин в “народную милицию”, отметив, что возраст, образование, физическое или моральное состояние не важны.

На этом же собрании обсуждался вопрос получения российских паспортов и обеспечения для пенсионеров. Оккупанты рассказывали украинцам о “высоком уровне жизни” в РФ и пообещали “туристические путешествия” пенсионерам.

– Представители оккупационной “администрации” рассказали о “высоком уровне жизни” пенсионеров РФ. А также, что каждого из них власти обязательно ежегодно “отправляют в туристические путешествия”, — отметили в разведке.

Недавно в ГУР Минобороны информировали, что во временно оккупированном городе Горловка (Донецкая область) практически не осталось мужчин после мобилизации оккупантов. Поэтому рашисты не смогли “мобилизовать” еще 6 тыс. человек.

Источник: ГУР Минобороны Украины