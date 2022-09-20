У людей сломаны челюсти и отрезаны гениталии: Енин рассказал о зверствах оккупантов на Харьковщине

Сентябрь, 20 в 0:52

В Харьковской области украинские военные установили контроль и провели зачистку в 118 деоккупированных населенных пунктах. ВСУ взяли под контроль еще 12 населенных пунктов, зачистка там продолжается.

Об этом в Єдиних новинах сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

— Только за минувшие сутки установлен контроль и проведена зачистка в 12 населенных пунктах. С начала деоккупационных мероприятий был установлен контроль и осуществлена ​​зачистка в 118 населенных пунктах, где проживает ориентировочно 50 тыс. гражданских, — говорит Енин.

Он отметил, что на деоккупированных территориях Харьковщины 18 сентября найдено полсотни тел гражданских. С начала деоккупации правоохранители обнаружили 168 тел, но именно где в области, Енин не сказал.

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По его словам, с 48 могил на стихийном кладбище в Изюме правоохранители эксгумировали 52 человека.

– Продолжаем обнаруживать тела с признаками насильственной смерти, таких немало. Это и сломанные ребра, и проломленные головы, мужчины со связанными руками, переломами челюстей, с отрезанными гениталиями, – говорит первый замминистра внутренних дел.

Зарегистрировано 292 военных преступления только на территории Харьковщины. Подавляющая часть – это уголовные производства по нарушению законов и обычаев войны.

— Нам уже известно, что то стихийное захоронение, которое мы нашли под Изюмом, не последнее, в том числе в Изюме. В ближайшее время будем осуществлять обнаружение, эксгумацию и проведение соответствующих исследований всех погибших в результате действий оккупационных властей, — сказал Енин.

Фото: Евгений Єнин